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Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление
Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука.
"Не хотелось бы так часто Раду менять. Но если турбулентность политическая - я думаю, президент будет определяться", - сказал Корниенко в интервью Украинской правде.
По его словам, сейчас нет предпосылок для процессов, которые могли бы привести к роспуску парламента.
"Сейчас еще есть потенциал договариваться, есть потенциал командно работать", - отметил нардеп.
Также Корниенко прокомментировал возможность отставки Кабмина. Он отметил, что, по статистике, правительства в Украине всегда существовали полтора года. Однако, пока что рано давать прогнозы для Кабмина Алексея Гончарука.
"(…) в правительстве там очень большое количество проблем - они пока поувольняли людей, уже месяц прошел. То есть правительству нужно немного больше времени. По состоянию на сегодня рано подводить итоги. Это нужно будет делать ближе к Новому году. Где-то после начала отопительного сезона", - резюмировал Корниенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Зеленский
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