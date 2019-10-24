Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление

24.10.2019 19:21

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука.

"Не хотелось бы так часто Раду менять. Но если турбулентность политическая - я думаю, президент будет определяться", - сказал Корниенко в интервью Украинской правде.

По его словам, сейчас нет предпосылок для процессов, которые могли бы привести к роспуску парламента.

"Сейчас еще есть потенциал договариваться, есть потенциал командно работать", - отметил нардеп.

Также Корниенко прокомментировал возможность отставки Кабмина. Он отметил, что, по статистике, правительства в Украине всегда существовали полтора года. Однако, пока что рано давать прогнозы для Кабмина Алексея Гончарука.

"(…) в правительстве там очень большое количество проблем - они пока поувольняли людей, уже месяц прошел. То есть правительству нужно немного больше времени. По состоянию на сегодня рано подводить итоги. Это нужно будет делать ближе к Новому году. Где-то после начала отопительного сезона", - резюмировал Корниенко.

Источник: https://from-ua.com