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Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)

25.01.2017 22:35
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Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)

Каждому знакомо чувство, когда ненавистный будильник вырывает вас из сладкого сна на самом интересном моменте.

Вы долго не можете прийти в себя, понять, где вы, и весь день чувствуете себя разбитым. Но к счастью, есть способ всегда просыпаться легко.Как известно, во время сна у человека чередуются две основные фазы сна: быстрый и медленный.

Хороший ночной сон состоит из 5–6 таких полных циклов. Ученые рассчитали продолжительность каждого из них, что позволило рассчитать промежуток времени, когда организм будет находиться в фазе быстрого сна. Именно в это время легче всего проснуться.
В среднем человек засыпает за 15 минут, то есть если вам нужно проснуться в 6 утра, вам лучше всего лечь спать в 20:45 или же в 22:15. С помощью этой таблицы вы узнаете, во сколько вам нужно лечь спать, чтобы проснуться бодрым в нужное время:

Надеемся, эта маленькая хитрость поможет вам просыпаться легко и в хорошем настроении. Сладких вам снов и приятных пробуждений!


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, сон, часы, бодрость
 
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