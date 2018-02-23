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Медики объяснили, чем полезен дневной сон

23.02.2018 17:25
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Медики объяснили, чем полезен дневной сон

Сон помогает снизить давление.

В настоящее время, благодаря культуре работы с девяти до пяти, сон - это почти привилегия, передает Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info

Тем не менее, реальный вопрос по-прежнему остается таким же: это просто привычка, или такое поведение дает некоторые преимущества.

Исследование в Греции

В исследовании в Греции участвовало 386 пациентов (200 мужчин и 186 женщин) с гипертонией среднего возраста чуть более 61 года (61,4). После корректировки других факторов, которые могут повлиять на давление, такие как возраст, пол, ИМТ, курение, алкоголь и кофе, физическая активность и потребление соли, греки определили, что люди, спящие в течение дня, имеют на 5% ниже среднего систолического давления.

Хотя среднее падение давления кажется низким, следует упомянуть, что даже разница только в 2 мм рт.ст. в систолическом давлении снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 10%.

Исследователи отмечают взаимосвязь между продолжительностью дремоты и степенью нагрузки через болезнь. Наше исследование не только показывает, что сон связан с пониженным кровяным давлением, но также демонстрирует, что более продолжительный сон является более полезным.

Чем дольше дремота, тем ниже систолическое давление и, вероятно, необходимо меньше лекарств для снижения кровяного давления.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, медицина
 
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