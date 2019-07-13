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Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз

13.07.2019 16:00
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Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз

С наступлением летнего сезона и появления всевозможных фруктов и ягод, врачи задались целью предупредить людей о том, что не все они могут принести пользу.

А некоторые из них могут нанести и вред здоровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Особое внимание врачи обращают на арбуз, и уточняют, что его нужно покупать не раньше августа, ближе к концу месяца. Покупая его в более ранние сроки, вы рискуете отравиться нитратами, которые активно используются при выращивании недобросовестными производителями. Это особенно важно помнить, когда вы угощаете детей.

Кроме этого, важно помнить, что не для всех арбуз полезен. Он состоит на 80% из воды, соответственно обладает мощным мочегонным эффектом. Учитывая этот факт, людям с заболеванием почек, не желательно есть его много. Наличие камней в почках, проблем с желудком, диареей врачи настоятельно не рекомендуют эту ягоду. Также арбуз лучше не есть тем, у кого пиелонефрит и заболевания поджелудочной железы в острой фазе.

 



Теги: Донбасс, врачи, арбуз
 
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