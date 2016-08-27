Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября

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ОВЕН
Будьте бесстрашными, не отступайте от намеченного, не жалейте себя. Лучшим отдыхом станет посещение мест, где вы раньше не бывали.
ТЕЛЕЦ
Не идите на поводу страстей, откажитесь от авантюр. Будьте корректны со второй половинкой. В выходные возможна романтическая встреча в поездке.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши чувства к близкому человеку подвергнутся испытаниям. Возможны недоразумения. Мир и согласие вскоре восстановятся. Но все спорные моменты надо сразу же обсуждать.
РАК
На вас попытаются взвалить все семейные проблемы. Будьте благоразумными и в то же время терпеливыми.
ЛЕВ
В конфликтах с супругом (супругой) не идите на крайние меры. Постарайтесь мягко сгладить ситуацию. Будьте открытыми для общения. Если не успели взять отпуск летом, то сейчас он будет даже более удачным.
ДЕВА
Не пускайтесь в ненужные авантюры. Будьте осторожными в середине недели: случайные знакомства могут стать источником экстремальных ситуаций. В выходные занимайтесь домом; возможно, пора подумать о расширении жилплощади.
ВЕСЫ
Будьте активными и предприимчивыми. Залог успеха - и на работе, и в личной жизни - умение брать ответственность на себя.
СКОРПИОН
Вам нужно отдохнуть, прийти в себя, накопить энергию - с новой недели начнётся новый этап в вашей карьере. И притормозите траты, правильно распределите средства на вещи крайней необходимости.
СТРЕЛЕЦ
Будьте восприимчивыми к новым идеям, они пригодятся вам в будущем. Вы можете оказаться объектом сплетен. Насыщенный отдых поможет забыть неприятности недели.
КОЗЕРОГ
Сейчас можно резко поменять направление деятельности. Вероятны и качественные изменения в личной жизни. Избегайте привычной модели поведения, будьте предприимчивыми.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе всё будет складываться как никогда замечательно. Близкие будут поддерживать даже в самых невероятных начинаниях, дети - радовать. Практически всё задуманное осуществится.
РЫБЫ
Пусть вас не смущает повышенная активность вашей второй половинки. Забудьте об амбициях и глупой ревности. Философское настроение и юмор снимут все проблемы. В выходные не активничайте, лучше займитесь текущими делами.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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