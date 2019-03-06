Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака

06.03.2019 17:15

Мы погружаемся в бездонный чувственный океан, власть воды ощущается в каждой клеточке тела, он смывает страхи и невзгоды. Предчувствие перемен, каких-то невиданных метаморфоз, что-то изменится и уже не будет так раньше. И только от человека зависит, в какую сторону закрутится его судьба, что подарит новая Луна, и куда позовут мечты, пишет kyblife.

Возможно многие из вас, дорогие читатели, сейчас ощущают некое опустошение, истощение организма и сил. Состояние крайне неприятное, но вполне обоснованное, причем это знак перехода на иной уровень. Когда завершается астрологический круг, и подсознательно мы готовимся перейти на новый этап.

Наступает время, когда мысль обретает наибольшую силу, передавая энергетический импульс во Вселенную, и запуская новую программу. Могут происходить странные вещи, а порой и вовсе сбивать нас с толку.

Новолуние 6 марта: что нас ожидает

Это Новолуние можно назвать завершением и началом, Луна, словно губка, впитывает наши переживания, отдавая нам очищенную энергию обновления. Созвездие Рыб управляет энергетическими потоками, наделяя людей порой абсолютно несвойственными для них качествами.

Нас ожидает важный астрологический аспект, когда перерождение Луны запускает сразу несколько важных процессов. Время, когда человеку даются безграничные возможности изменить свою судьбу, и сбросить с себя кармические долги.

Ночное светило переродится в Рыбах, там же сейчас находятся Нептун и Солнце. Небесные тела действуют в слаженном тандеме. Помогает человеку найти ответы на вопросы, переосмыслить жизнь и выбрать правильное направление для дальнейшего развития.

Также в Новолуние Уран окажется в знаке энергетического падения. А Меркурий днем раньше начнет двигаться вспять. Именно в этот момент человеческая мысль становится реальной. И важно не поддаваться унынию, и не программировать себя на поражение. Психологический настрой – основной компонент удачи и благополучия, на достаточно долгий период времени.

Новолуние в марте: Как привлечь удачу и очиститься от кармических долгов

Луна в Рыбах завершает астрологический круг, это своеобразная точка, после которой начнется новый отсчет. Стихия воды управляет нами, наделяя нас несвойственными чертами характера. Она поглощает негатив, смывая в нашем сознании боль и разочарование.

Есть несколько простых советов, как провести Новолуние так, чтобы открыть для себя белую полосу судьбы, и отсечь от себя неудачи в будущем:

- Утром умойтесь холодной водой, и смотря как бежит из крана вода проговорите все от чего хотите избавиться. Мысленно представляя, как в раковину вместе с водой убегают ваши проблемы.

- Принимайте душ, в 2 дня до и после Новолуния как можно чаще, смывайте с себя болезни и невзгоды. Вода в это время несет огромный положительный заряд. Именно вода поможет очиститься от кармических долгов

- Избегайте даже малейшей негативной мысли. Не желайте людям зла, отгородитесь от недоброжелателей.

- Старайтесь избегать больших компаний, особенно где присутствуют незнакомые для вас люди.

- Одиночество в данный период идет только на пользу, так легче понять свои желания и попросить Вселенную о помощи в достижении цели.

- Вечером 6 марта, выйдите на свежий воздух и тихо прошепчите свои желания небу. Говорите от души, желайте только для себя, не озвучивая чужих мыслей и стремлений.

Если правильно настроить себя, отгородиться от удручающих мыслей, то после Новолуния очень скоро жизнь начнет меняться к лучшему.

Новолуние 6 марта: рекомендации знакам зодиака

На всех знаках зодиака скажется влияние загадочных Рыб. Это возможность узнать самого себя лучше, посмотреть на вещи с разных сторон и возможно обрести душевную гармонию.

Наиболее сложным в эмоциональном плане Новолуние окажется для Водолеев, Скорпионов и Козерогов, плохие мысли, недруги и завистники дадут о себе знать. Только сила воли поможет отсечь ненужное, и сконцентрироваться на основных приоритетах в жизни. Это испытание, за победу над страхами вы получить счастье и успех в подарок.

Тельцы и Львы почувствуют силу управлять обстоятельствами. Завершится отработка кармы и начнется рассвет сил, этап новых возможностей и хороших перспектив. Ракам необходимо простить и расстаться с прошлым, Луна даст силы перешагнуть на новую ступень.

Девы и Весы – надеяться верить и не сдаваться. Вода смягчит вас, даст терпение и поможет стать полновластными хозяевами своих жизней. Близнецы – Луна очистит от иллюзий, прояснит разум и откроет дорогу к изобилию.

Для Овнов события развиваются стремительно, быстрая реакция поможет не упустить шанс кардинально переменить судьбу. Рыбы и Стрельцы – это месяц вашей силы и неоспоримых преимуществ. Желайте что хотите, и планеты словно «золотая рыбка» материализуют все мечты.