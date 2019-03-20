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Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака
Овен
В марте будет достаточно шансов привести в порядок личную жизнь, начав отношения с новым человеком.
В апреле появится немало возможностей для путешествий для решения рабочих вопросов.
В мае следует не забывать о друзьях. Их поддержка всегда придется кстати и прибавит необходимой уверенности.
Телец
В марте стоит правильно расставить приоритеты. Если с любовью пока не получается, стоит сделать акцент на карьере.
В апреле лучше чаще бывать среди людей, больше общаться и не отказываться от предложений партнерства.
В мае придется решать не только за себя, но и за других людей. Это большая ответственность. Все нужно тщательно обдумать.
Близнецы
В марте стоит учесть влияние Меркурия. Планета способствует успеху в общении с людьми.
В апреле увеличиваются шансы на то, что интересующий представитель противоположного пола ответит взаимностью.
В мае некоторые окружающие люди будут под сильным влиянием Марса. Стоит избегать конфликтных ситуаций.
Рак
В марте небесные светила обещают успех в завершении старых дел. Стоит разобраться в первую очередь с ними.
В апреле предстоит серьезная и очень ответственная работа. Успех в ней откроет новые перспективы.
В мае стоит сделать акцент на приобретении новых навыков и знаний. Все дастся довольно легко и пригодится в жизни.
Лев
В марте лучше отдать предпочтение мелким задачам, которые не требуют больших усилий.
В апреле Венера обещает успех у противоположного пола. Нужно чаще бывать на виду и не бояться общения с пока незнакомыми людьми.
В мае следует чаще бывать в кругу родственников. Близкие люди дадут правильные советы и всегда помогут, если понадобится.
Дева
В марте ожидаются хорошие новости. Велики шансы, что благоприятная весть сильно изменит жизнь в лучшую сторону.
В апреле будет полезно завести новые интересы. Неизведанные сферы подарят массу эмоций и поменяют взгляд на будущее.
В мае стоит сосредоточиться на финансовой сфере. Небесные светила обещают большие перспективы в самых разных проектах.
Весы
В марте может произойти судьбоносная встреча. На такую возможность намекает планета любви Венера.
В апреле лучше всего поразмыслить над собственной жизнью, подвести итоги прошлым месяцам и построить планы на будущее.
В мае отличным решением будет вернуться к кому-то крупному и незавершенному делу. На этот раз все получится.
Скорпион
В марте благоприятно складываются обстоятельства для приобретения или продажи недвижимости.
В апреле может значительно увеличиться заработок. И это точно будет не разовый доход.
В мае лучше воздержаться от дальних поездок и общения с новыми для себя людьми. Это отличное время для того, чтобы разобраться с тем, что есть на текущий момент.
Стрелец
В марте возникнет чреда благоприятных совпадений, которые обязательно приведут к положительному результату. Нужно лишь внимательно следить за происходящим, чтобы своевременно реагировать.
В апреле больших успехов добьются Стрельцы, которые занимаются творческой деятельностью. Небесные светила будут подкидывать свежие и идеи и регулярно заряжать вдохновением.
В мае складывается благоприятное время для отдыха. Лучше прислушаться к обстоятельствам и не загружать себя работой.
Козерог
В марте сильно возрастет энергетический потенциал. Лучше не распылять его на мелочи, а направить на достижение результата в какой-то одной сфере.
В апреле возможны значительные перемены в личной жизни — в лучшую сторону. Это отличное время для заключения брака и романтических предложений.
В мае стоит аккуратно выстраивать общение с окружающими. Возможно некоторое недопонимание.
Водолей
В марте велики шансы на то, что сбудется заветная мечта. Однако для этого понадобится приложить некоторые усилия.
В апреле стоит сосредоточиться на самообразовании и приобретении новых навыков. Это позволит справиться с задачей, которая прежде казалась неразрешимой.
В мае не стоит скромничать и размениваться на мелочи. Это месяц, когда необходимо взять волю в кулак и начать решительно действовать. Можно добиться желанных результатов в романтической и финансовой сфере.
Рыбы
В марте чужие планы могут стать значительным препятствием при реализации собственных. Иногда можно пойти на компромисс, но небесные светила призывают чаще настаивать на своем.
В апреле чувство справедливости будет подталкивать к тому, чтобы всегда говорить правду.
В мае следует оглянуться в прошлое и сопоставить текущие события с теми, что были раньше. Это позволит найти выход из довольно затруднительных ситуаций.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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