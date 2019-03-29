Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу

29.03.2019 09:12

Впереди непростое время финансовых трудностей и неожиданных недоразумений. Хотите знать, что вас ждет 29 марта?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно следить за своими эмоциями, у кого могут пропасть деньги, а кто получит внезапные ответы.

Овен

У Овнов вероятны финансовые потери. Они даже могут оказаться весьма серьезными. Также не исключены разногласия с руководством, вам может захотеться сменить работу, чтобы прекратить конфликты. Не действуйте импульсно.

Телец

Возможны трудности и недоразумения. Чтобы решить накопившиеся проблемы, вам нужно действовать нестандартно. Внимательно следите за реакцией окружающих, слишком неожиданное поведение может их от вас оттолкнуть.

Близнецы

Вас будет сильно тянуть к творчеству, во всех сферах. Даже уборку вы захотите сделать как-то необычно, по-новому. Постарайтесь разнообразить интимную жизнь, это поможет выплеснуть большое количество эмоций и получить заряд эндорфина.

Рак

Не отвлекайтесь от запланированных задач. Вам хочется закончить несколько дел сразу, но вряд ли это получится. Поэтому занимайтесь всем постепенно и без спешки. Лучше сделать все качественно, но медленно, чем наоборот.

Лев

День не несет особых сюрпризов, поэтому просто спокойно плывите по течению. Занимайтесь привычными делами, никуда не спешите. Все будет идти со своей скоростью, без лишних эмоциональных скачков. Позитивные волны сейчас вокруг вас.

Дева

Лучше вам пока воздержаться от лишнего общения, особенно с теми, кто вам и в хорошем настроении не слишком приятен. Вам будет тяжело говорить спокойно, когда люди будут не соглашаться с вашей точкой зрения. Упорство может завести вас в тупик.

Весы

Велика вероятность международных знакомств. Вам будет интересно с новыми людьми, а они в ответ будут к вам очень открыто расположены. Дела наконец начнут заканчиваться и у вас появится шанс просто отдохнуть и провести время в свое удовольствие.

Скорпион

Неожиданные новости собьют вас с толку. Но вскоре станет ясно, что эта информация для вас крайне полезна, она поможет сделать правильный выбор. При принятии решений не полагайтесь на интуицию, действуйте с холодным умом.

Стрелец

Вам может стать скучно, но зато не предвидится никаких неприятных сюпризов. Не ищите в этом дне никаких новинок, все будет по-старому. Ветер перемен сейчас обходит Стрельцов по широкому радиусу. И, поверьте, это совсем не плохо.

Козерог

Давние партнеры могут внезапно о себе напомнить. Избегайте разговоров и встреч, которые могут вас травмировать. Берегите свои нервы, никто вам их не восстановит. Если не хотите чего-то делать, скажите об этом сразу и прямо.

Водолей

Вы контролируете свои эмоции. Это прекрасно, ведь вы долго к этому шли. Ваш эмоциональный фон наконец начал по-настоящему выравниваться. Вероятно повышение каких-то навыков или подъем по карьерной лестнице.

Рыбы

Неудачи могут показаться ужасными, но вскоре вы поймете, что они не так уж и страшны. Воспринимайте их как полезный жизненный опыт. Из происходящего вы сможете вынести немало ценных уроков, которые помогут вам в будущем.