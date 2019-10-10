Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре

10.10.2019 13:04

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым финансово повезет в ноябре 2019 года.

По словам Павла Глобы, в следующем месяце финансовая удача ждет Овнов. В этом месяце улыбка Фортуны будет светить вам в любом начинании. Вы можете выиграть огромную сумму в лотерею, причем вашему везению помогут люди из окружения. В этом месяце благоприятно погасить долги, сделать нужные покупки и позволить себе материальные капризы.

У Весов в последний месяц осени ожидается карьерный взлет. В ноябре вас могут повысить или предложить более заманчивую должность. Не бойтесь идти на риск и не уходите от перемен. Поверьте, что любые изменения приходят в вашу жизнь с целью изменить ее к лучшему. Вы повысите уровень своей жизни и обретете полную финансовую независимость.

Переставшие верить в удачу Рыбы неожиданно почувствуют вкус побед. В ноябре 2019 года вас ожидают большие финансовые поступления, причем это может произойти совсем неожиданно: вы станете хозяином целого состояния буквально ни с того ни с сего. Вы можете вступить в наследство или получить долю в бизнесе. Будьте смелее и не упускайте шанс стать богатым.

Источник: https://from-ua.com