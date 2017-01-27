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В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы
Украинские мобильные операторы заговорили о постепенном "отмирании" классических телефонных звонков и смс. С каждым годом украинцы все меньше звонят, и все активнее пользуются мобильным интернетом. Не последнюю очередь — из-за развития и расширения 3G покрытия в стране, пишет UBR.
Хотя в небольших населенных пунктах пока еще по-прежнему "в тренде" стандартные голосовые звонки и смс, когда оператор расширяет покрытие на какую-то новую территорию, объем пользования интернетом в течении одной-двух недель растет в 2 – 4 раза. Поэтому одной из своих основных задач мобильные операторы видят сейчас развитие именно 3G покрытия.
"По голосовому трафику идет прирост, но незначительный, смс-ки, наоборот, "падают", а "дата" очень сильно растет, минимум в два раза в году. Все идет к тому, что весь голосовой и дата-трафик начнет перемещаться в интернет-каналы", — отметила руководитель отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктория Рубан.
А в lifecell за 2016 год объем интернета, использованного в сети 3G+ компании, и вовсе вырос в 7 раз. "Такой рост обусловлен не только динамичным развертыванием 3G+ сети, которая покрывает уже свыше 6500 населенных пунктов, но высоким проникновением смартфонов в нашей сети (52,7% на конец третьего квартал 2016)", — рассказал начальник департамента потребительского маркетинга lifecell Дмитрий Дзябура.
Из-за того, что интернет-трафик все активней вытесняет "голос" и смс, мобильные операторы сейчас работают над внедрением тарифных планов, которые будут предполагать ограниченное количество бесплатных звонков, но при этом увеличение интернет-трафика.
При этом некоторые игроки рынка и вовсе отказываются от старых тарифных планов, заменяя их новыми, а на оставшиеся поднимают цены. Так, к примеру, абоненты Киевстара, тарифные планы которых закрываются, будут переведены на новые пакеты "Разговоры" и "Онлайн". Как объяснили в компании, корректировка условий тарифов происходит по мере изменений рыночных условий и потребностей клиентов в новых услугах. Сгладить подорожание оператор планирует с помощью дополнительных сервисов и пакетов услуг.
В то же время lifecell в конце прошлого года в одном из своих новых тарифных планов позволил своим абонентам выбрать необходимый им пакет мобильного 3G интернета (от 2 до 10 Гбайт), а также предоставил возможность без тарификации пользоваться социальными сетями и мессенджером BiP в Украине для видеозвонков, чатов и пересылки файлов.
В Vodafone Украина также подумывают над введением дополнительного интернет-пакета для своих абонентов. "Мы будем расширять линейку тарифных планов, вводить новые пакеты услуг. Я бы не сказала, что они будут дороже, просто будут предполагать больший объем пакетов, в том числе и данных. Как правило, если услуга предоставляется качественно, у людей не возникает проблем с тем, чтобы платить за нее. Тем более, что это не заоблачные цены. Сейчас средняя стоимость нашего месячного абонентского счета составляет порядка 40-50 грн", — говорит Рубан.
При этом эксперт добавила, что речь не идет о каком-то "катастрофичном поднятии тарифов", так как операторы боятся потерять своих абонентов, просто есть новые услуги, которые по определению не могут стоить дешевле того, что было ранее.
Операторы надеются, что если будут вводится новые, качественные, интересные услуги, то люди будут тратить на них больше, чем полсотни гривен в месяц.
Фото: uinp.info/
Теги: Украина, Донбасс, тарифы, мобильная связь
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