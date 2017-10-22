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Стало известно, что американцы делают с гаджетами Apple
Нам так часто попадаются на глаза люди с продуктами от Apple.
Они встречаются в городе повсеместно. Кто-то сидит в кофейне и работает за своим MacBook. У другого в этой же кофейне звонит iPhone. А на кассе можно увидеть iPad, с помощью которого сотрудники заведения ведут учет проведенных операций. Интересно представить, как часто встречается техника Apple в США, на родине компании. У CNBC есть исследование, которое поможет это выяснить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
В 2012 году силами CNBC проводился опрос, который показал, что 50 процентов американцев пользуются хотя бы одним продуктом компании Apple. За прошедшие пять лет ситуация сильно изменилась. Новый опрос показал, что у 64 процентов американцев есть как минимум один продукт от Apple. Значит, две третьих жителей США сделали выбор в пользу устройств компании Тима Кука.
В среднем у каждой американской домохозяйки 2,6 продукта от Apple. Эти данные показал опрос, проведенный в конце сентября. В нем приняли участие 800 американцев. По данным CNBC, их опрос имеет погрешность 3,5 процента.
Интересно то, что менее 50 процентов опрошенных с доходом ниже 30 тысяч долларов, пенсионеров и женщин старше 50 лет используют что-то от Apple. У самых состоятельных американцев на семью в среднем 4,7 устройства, в то время как люди с низшим доходом имеют одно устройство на семью, если имеют. Опрос также показал, что западные штаты активнее используют продукты Apple в сравнении с южными.
Можно с уверенностью сказать, что ни один производитель электроники не смог так глубоко проникнуть своими устройствами в нашу жизнь, как это получилось у компании Apple. Как показывает статистика, с годами распространенность продуктов от Apple растет.
Наконец, последнее, что можно выделить из результатов проведенного опроса, – то, как люди используют свои устройства. Речь пойдет об iPhone. 64 процента пользователей iPhone заявили, что используют смартфон преимущественно продуктивно и с пользой, в то время как 27 процентов используют смартфон чаще для развлечений.
Чаще всего iPhone используют для телефонных звонков, электронной почты и сообщений. Догоняют эти три пункта социальные сети. Это удивительно, но смартфон все еще чаще используется именно для звонков.
Теги: Донбасс, город, американец, гаджет
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