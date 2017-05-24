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Известный диетолог раскрыл секрет: 9 сочетаний продуктов, усиливающие полезные свойства друг друга!
Залог нашего здоровья — это правильные привычки. Многие из нас ходят в спортзал, стараются высыпаться и питаться здоровой пищей. Но лишь малая часть людей знает о том, что некоторые продукты совершенно не сочетаются между собой, а другие, наоборот, усиливают действие друг друга.
Немного подкорректировав свое питание, при этом воспользовавшись правильным комбинированием продуктов, вы сможете увеличить их полезное действие. Мы подготовили 9 сочетаний, которые вы обязательно должны взять на заметку.
Сочетания продуктов
1.Яйца и помидоры = молодость
Яичница в помидоре — это лучшее блюдо, которое вы можете приготовить на завтрак. Помидоры богаты селеном, а яйца витамином Е. Сочетая эти продукты, вы помогаете витаминам лучше усваиваться. Комбинация витаминов в этих продуктах помогает замедлить процессы старения.
2.Помидоры и растительное масло = красивая кожа
Помидоры и масло просто созданы для того, чтобы есть их вместе. Во-первых, это вкусно, а во-вторых, антиоксидант ликопин, который содержится в помидорах, в сочетании с растительными жирами улучшает состояние кожи.
3.Курица и морковь = иммунитет
Витамин А в большом количестве присутствует в моркови. А курица богата цинком. Сочетая эти продукты, вы помогаете организму укрепить иммунитет. При простуде лучшего средства, чем куриный бульон с морковью, просто не найти.
4.Тушеная говядина и красное вино = здоровье сосудов
Всего один бокал красного вина после ужина с мясным блюдом — и вы предотвратите образование холестериновых отложений. Только смотрите, не увлекайтесь алкогольными напитками!
5.Йогурт и семена льна = прекрасное пищеварение
Йогурты богаты пробиотиками, то есть полезными бактериями. Чтобы они могли полностью воздействовать на организм, им на помощь должны прийти пребиотки — растительные волокна. Последние в большом количестве содержатся в семенах льна. Добавляйте их в йогурт, и ваша пищеварительная система поблагодарит вас за это.
6.Овсянка и яблоки = здоровое сердце
Похудеть без ущерба для организма, получая при этом необходимые полезные вещества, — это возможно. Ешьте с утра овсяную кашу с яблоками. Клетчатка в овсянке способствует работе пищеварительной системы, а также улучшает состояние сосудистой системы, что ведет к здоровью сердца. А флавоноиды в свежем яблоке защищают организм от свободных радикалов.
7.Зеленый чай и лимон = защита от рака
Катехины, которые присутствуют в зеленом чае, замедляют рост раковых клеток. Лимонный сок помогает этим органическим веществам усваиваться.
8.Хлеб и сыр = крепкие кости
Для того чтобы кальций хорошо усваивался, в рационе должно быть еще и достаточное количество жирных кислот и белков. Поэтому употребляйте хлеб с сыром — обеспечите себе крепкий скелет.
9.Яйца и шпинат = жизнь без ПМС
Женщины, употребляющие необходимое количество кальция и витамина D, намного реже страдают от проявлений ПМС. Поэтому запаситесь главными источниками этих витаминов и минералов — яйцами и шпинатом. И будьте здоровы!
Возьмите на вооружение эти советы по сочетанию продуктов и составьте меню на неделю. А также не забудьте поделиться ими с друзьями. Такая информация точно пригодится!
Источник fitnessi.ru
Теги: Донбасс, здоровье, диетолог, продукты
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