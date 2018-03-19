Самые опасные мужчины по знакам зодиака

19.03.2018 14:22

Если вы на своем пути встречали мужчин разных знаков зодиака, то непременно почувствовали, что некоторые из них были безобидными и спокойными, другие - сложными, конфликтными и агрессивными.

Но, возможно, вам встречались и такие, от которых хотелось бежать подальше, но не было ни сил, ни возможностей.

Кто это такие и почему их так не хочется встречать? Речь пойдет об опасных мужчинах, влюбиться в которых не составляет труда, а вот быть с ними счастливыми - большая проблема.

Мужчина Скорпион

В чем его опасность? Представители этого знака очень чувственные и соблазнительные типы. Они знают толк в обольщении и могут использовать для этого любые методы, в том числе и весьма опасные. Этот знак зодиака очень опасен для тех, кто хочет управлять мужчиной, а не быть в подчиненном положении. Скорпионы обычно сильные личности, они любят власть и не терпят ни малейшего унижения.

Если отношения со Скорпионом уже завязались и какое-то время держатся, то тут вступают в действия другие опасности. В частности, его стремление полностью контролировать вас и ваши чувства.

В худшем случае он просто будет использовать вас для своих низменных целей. Он с трудом способен прощать и может сильно трепать нервы беспочвенной ревностью. Более того, он способен на страшную месть в случае поражения.

К чему это может привести? Если ваши отношения будут на грани срыва, он все равно будет держать вас до последнего. Скорпионы очень не любят отпускать то, что принадлежит им. Поэтому даже если и будут иметь на стороне уже совсем другие отношения, вы будете все еще в его власти. Тут главное - не показывать свои слабости и делать все, чтобы он видел в вас сильную личность, равную себе.

Мужчина Водолей

Мужчины этого знака чаще всего независимы и больше всего в жизни ценят свободу. Они только кажутся дружелюбными и сострадающими, но по сути самые эгоистичные и безразличные представители зодиака.

Они могут проявлять бесчувственность и холодность там, где вам нужно понимание и теплота, и другого, к сожалению, они не смогут вам дать, как бы вам этого не хотелось.

Опасность заключается в том, что такие мужчины чаще, чем другие, позволяют себя любить, но мало способны любить сами. И даже если их чувства кажутся им сильными и глубокими, они едва ли могут быть сильнее и глубже, чем чувства представителя любого другого знака.

Он едва ли будет проявлять чуткость и заботу по отношению к вам, а если и будет, то они вам будут казаться недостаточными. Водолею по большому счету все равно, что вы об этом думаете, а это довольно опасно для вашего счастья рядом с ним.

К чему это может привести? Если вы не научитесь принимать его таким, какой он есть, то со временем ваши чувства иссякнут и вы не сможете поддерживать их в себе. Вам просто захочется настоящего тепла и любви, а не воздушных замков.

Мужчина Овен

Опасность этого мужчины в том, что он нередко что-то делает прежде, чем думает. Овен, как никто другой, способен на импульсивные поступки, о которых может жалеть. Обычно он слишком честен, не любит врать и юлить и говорит все, что думает, но в порыве гнева может наломать дров, испортить отношения и даже ударить.

Любой Овен воспринимает жизнь, как поле боя, и если он не может выплескивать нерастраченную энергию, вполне будет срываться на тех, кто рядом. Он опасен с чисто физической точки зрения, так как часто хочет получить желаемое, применив физическую силу: ему так проще.

К чему это может привести? К неприятным эмоциям и слезам. Вы можете очень болезненно воспринимать его грубость и безжалостность. Даже если он потом будет извиняться и жалеть о содеянном, ваше доверие к нему испарится.

Мужчина Рыба

Мужчины Рыбы могут быть довольно опасны для женщин, которые уверены в себе и знают, чего хотят. Если вы одна из них, и увлеклись мужчиной Рыбой - берегитесь! Он может немало потрепать вам нервы своей неопределенностью и загадочностью, а также постоянным стремлением уплывать от реальности с помощью не слишком здоровых способов.

Рыбы часто сомневающиеся и неуверенные в себе, даже если создают совсем другое впечатление. Их фантазии могут быть очаровательны, однако далеко не всегда безобидны.

Они очень обидчивы и буквально одно неверно сказанное слово может задеть их за живое. Опасность мужчин с "рыбьим" характером еще и в том, что они не особенно будут решать проблемы, особенно проблемы внутри отношений, если таковы случаются. Им трудно понять себя и других, от этого их не понимает никто. Попытки докопаться до сути оказываются напрасными.

К чему это может привести? К большим психологическим проблемам или к совместным попыткам уйти от реальности. Такой мужчина может легко потянуть вас на дно своих сомнений, заставить запутаться и отдалиться от мира.

Мужчина Козерог

Козерог опасен тем, что может поставить вам слишком высокие требования. Обычно представители этого знака ставят требования всему и всем, в том числе себе, поэтому и в отношениях часто завышают планку и диктуют свои условия.

Если вы не слишком понимаете, зачем он это делает, он может очень сильно испортить вам жизнь, всегда и во всем вы должны будете соответствовать его представлениям и придерживаться его мнения.

К чему это может привести? К холодности и скуке, если вы не будете разделять его стремления планировать и не будете соответствовать его представлениям.

Мужчина Близнец

Близнецы - довольно противоречивый знак, но обычно легкий и веселый. Они могут быть как вполне безопасными для вас, если вы также беззаботно относитесь к жизни, но и довольно сложными для понимания, если вы ответственный и практичный человек.

Близнецы обычно не особенно любит нести ответственность и часто ведет себя как мальчишка. Он не склонен быстро заводить серьезные отношения, поэтому часто относится к новым подругам равнодушно. Это может быть очень опасно, если вы уже успели влюбиться в него. Частенько такой мужчина так и не становится серьезнее и мучает вас неопределенностью, возникая и исчезая из вашей жизни.

К чему это приведет? Обычно приводит к разрыву отношений, если вы четко знаете, что вам нужно. Если же вы готовы принимать его таким какой он есть, то ваши отношения могут продлиться куда дольше.

Мужчина Телец

В чем его опасность? Тельцы, как и другие земные знаки, довольно требовательны и практичны. Но более, чем другие знаки, они могут быть опасны для тех женщин, которые привыкли получать все практически даром, не прилагая особых усилий. Не думайте, что Телец будет отдавать вам последнее, а также полностью делиться своими доходами.

Скорее всего, он осторожно намекнет или в худшем случае потребует, чтобы у вас был свой собственный источник дохода, который вы вольны тратить на себя.

Опасность Тельцов также в жадности, которая может быть неоправданной в особенно серьезных случаях. Рядом с ним едва ли можно оставаться довольной жизнью, так как вы будете урезаны в своих финансовых возможностях.

К чему это приведет? К тому, что вы просто будете скрывать от него истинные доходы, будете постоянно что-то прятать и не позволять себе лишнего. Если же вы очень экономны и сами не особенно любите тратить деньги на себя, то вам такой мужчина не страшен.

Мужчина Лев

Львы могут быть довольно опасны, когда речь заходит о первенстве в семье или отношениях. Они не привыкли быть на вторых ролях, любят командовать и манипулировать. Эгоизм Льва может быть сравним, пожалуй, с эгоизмом Овна. Он думает в первую очередь о себе и о своем месте, а уже потом обо всем остальном.

К чему это приведет? Властный Лев будет сильно нервировать вас, если вы также не из робкого десятка и будете составлять ему конкуренцию. Если вы не слишком уделяете ему свое внимание, мстить Лев не будет, а сделает все, чтобы доказать вам, что он лучше всех, и тогда мучиться уже придется вам.

Мужчина Стрелец

Стрелец обожает свободу и не терпит ограничений. Хотя его нельзя назвать опасным и коварным, скорее, очень добрым и щедрым, все же он может представлять угрозу для тех женщин, которые предпочитают дом, семейный уют, уверенность в завтрашнем дне, практичность и мечтают о мужчине-каменной стене.

Стрельцы далеки от таких идеалов и будут всячески скрываться от ответственности, уезжая в дальние путешествия или погружаясь в мир виртуального пространства.

Если вы будете разделять его интересы и участвовать в его грандиозных и непредсказуемых замыслах, тогда никакой угрозы для счастливых отношений у вас не будет. В противном случае вы будете постепенно отдаляться и в итоге потеряете его из виду.

Мужчина Дева

Мужчина этого знака не представляет особой угрозы, если вы живете по его правилам: соблюдаете порядок и не требуете от него телячьих нежностей. Он может быть мелочен, приземлен и лишен всякого авантюризма, а его опасность может быть связана только с ворчливым характером и стремлением критиковать вас и ваш образ жизни.

Если вы не любите, когда вам указывают, как жить, лучше не связываться с ним, потому что мужчина Дева всегда будет иметь свое представление о жизни и будет навязывать его вам.

К чему это приведет? Он в конечном итоге просто замучает вас своей правильностью, придирчивостью и желанием видеть посуду постоянно идеально вымытой и разложенной по полочкам.

Мужчина Рак

Раки не слишком опасны для представительниц противоположного пола, так как обычно соответствуют их представлениям об отношениях. В своих лучших проявлениях Рак будет заботливым и нежным отцом и мужем, будет не против связывания себя узами брака, даже наоборот, будет стремиться создать семью с той, кого любит.

И тем не менее, у него, как и у других водных знаков, имеется склонность к манипулированию.

Это может оказаться опасным, если вы будете поддаваться. Также некоторые Раки довольно скупы и не особенно будут тратиться на подруг жизни, объясняя это тем, что у них имеются далекие и серьезные намерения в отношении покупки чего-то важного для семьи. Обычно эти планы редко осуществляются.

К чему это приведет? Он очень быстро сядет вам на голову и будет командовать, стараясь навязать свое мнение.

Мужчина Весы

Весы любит себя и хочет всем нравится, при этом его второй половине это может совершенно не нравится. Он привык флиртовать со всеми, прекрасно умеет поддерживать светскую беседу и в худшем случае не будет пропускать ни одной юбки. Это может быть очень опасно для тех женщин, кто хочет поберечь внимание своего мужчины только для себя.

Впрочем, особенно сильной опасности мужчины-Весы не представляют: обычно они все же знают, чего хотят, и знают, как вести себя с женщинами, чтобы не приводить к конфликтам и ссорам.

Источник: https://from-ua.com