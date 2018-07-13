Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака

13.07.2018 11:35

Женщины все разные, одни могут с легкостью выдержать боль и страдания, другие же переносят это с большими трудностями. Астрологи рассказали о самых выносливых знаках Зодиака.

Овен

Они не могут выдерживать боль, могут сильно разозлиться и перевернуть миску с салатом, отмечает интернет-издание rsute.ru. Если их обидели могут сделать все на зло и не один раз.

Тельцы

Данный знак Зодиака по мнению астрологов один из самых обидчивых. Если их игнорировать и не замечать, могут начать ронять слёзы. Но когда успокаивается начинает придумывать план мести.

Близнецы

Они могут с легкостью ввести человека в заблуждение, мастер по выдумкам. Больные точки можно с легкостью найти, они расположены практически по всему телу и в душе. Если хотите задеть и обидеть Близнецов, расскажите девушке о её недостатках.

Рак

У них огромное количество больных точек. Им нельзя грубить, говорить о недостатках, это девушек сильно задевает. Часто играет на чувствах, их часто называют актрисами.

Львы

Львы редко обижаются, им всё равно что нет букетно-конфетного периода. Но если их задеть, унизить, то можно нажить настоящего врага.

Девы

Задеть женщин можно ударив по их самолюбию.

Весы

Женщины данного знака Зодиака очень устойчивые перед оскорблениями и унижениями, у них положительные мысли их нельзя просто обидеть или задеть. Не любит хамство.

Скорпионы

Разгадать женщин-Скорпионов дано не каждому человеку. Они всю свою обиду глубоко спрячут, могут удалить из сердца и души. Но если им часто говорить «Нет» можно нарваться на настоящего грозного человека.

Стрельцы

Очень ранимые натуры, их легко можно задеть одним грубым словом. Свою обиду будут таить, но долго не разговаривать.

Козероги

Можно сказать что данный знак Зодиака сотканный из стали. Но любой обман заставит их сильно страдать.

Водолеи

Очень легко и приятно общаться, можно сказать что их трудно обидеть и сделать больно. Женщины не переносят грубости, нецензурные слова.

Рыбы

Самостоятельные, они не любят чтобы их опекали, они уверенные в собственных силах. Обидеть можно если начать их обсуждать и сплетничать.

Источник: https://from-ua.com