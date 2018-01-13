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После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
Единственная ниточка мобильной связи, связывающая жителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) со своими родственниками на остальной части Украины, остается оборванной с 11 января. Тем временем местные жители сметают карточки местного оператора "Феникса", а украинские журналисты и общественники требуют перестать "отрезать" эту часть региона.
Основатель "Общественного телевидения Донбасса", журналист "Радио Свобода", глава правления Общественной организации "Донецкий институт информации", выпускник исторического факультета Донецкого национального университета (2015 г.) Алексей Мацука опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото Главпочтамта в Донецке. На снимке - огромная очередь за симками для мобильного от оккупационного оператора "Феникс".
"Народ в панике, потому что отключили "Водафон" и многие остались без связи с родственниками, друзьями и деловыми партнерами. На фото - это наши "реинтеграторы", граждане, в первую очередь, Украины. Думаю, что вопрос с Водафоном должен быть на повестке в Минске", - отмечает Мацука.
Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".
Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.
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Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ОРДЛО
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