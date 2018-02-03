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"Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория), где с 11 января отключен последний украинский мобильный оператор Vodafone (МТС), пенсионеры получили очередной "подарок".
При подключении к телефону sim-карты "республиканского" оператора связи "Феникс" (работает на отжатых мощностях "Киевстара") автоматически все имеющиеся на аппарате мессенджеры предлагают обновить аккаунты под новый номер. Об этом "Донецким новостям" рассказали жители, в частности, Донецка.
"Не секрет, что многие пенсионеры, оставшиеся на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, получают украинскую пенсию. Для этого они зарегистрировались на подконтрольной территории как переселенцы, и должны каждые 59 дней пересекать линию разграничения, "подтверждая", что они проживают на мирной части страны. Кроме этого они периодически получают sms-уведомления от Ощадбанка и регионального управления Пенсионного фонда Украины о зачислении на банковскую карту средств, о блокировании пенсии, о необходимости пройти идентификацию и пр. Эти уведомления рассылаются на номер выбранного пенсионером украинского оператора мобильной связи, - пишет dnews.dn.ua. - В случае, если у пенсионера есть привязанный к данному номеру один из мессенджеров (чаще всего Viber), то "Ощадбанк" шлет уведомления по данному виду связи. Но с 11 января в "ДНР" не доступен сигнал последнего остававшегося здесь украинского представителя GSM-связи Vodafone (есть еще "Интертелеком", но это стандарт цифровой связи CDMA). Соответственно, все пенсионные оповещения были привязаны к Vodafone".
С отключением Vodafone местным жителям приходится переходить на "Феникс". Но при активизации его в телефонном аппарате все программы, привязанные ранее к Vodafone, предлагают переподключиться на новый опознанный номер.
Если пенсионер нажмет клавишу соглашения, то и тот же Viber уже будет настроен под "Феникс". И таким образом пенсионер не сможет получать уведомления от "Ощадбанка" и Пенсионного фонда уже по мессенджеру.
Если переподключение произошло, рекомендуется отправиться в точки приема сигнала Vodafone (а в городах, приближенных к линии разграничения, в том числе и в Донецке, они есть, в соцсетях периодически обновляют их список, даже такси уже стали специализированные курсировать по точкам, где ловится Vodafone-МТС) и вернуть настройки обратно – привязать Viber опять к номеру Vodafone.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дают до сих пор…
В "ДНР" число абонентов "Феникса", работающего на "отжатых" мощностях "Киевстара", выросло в разы (о чем в "минсвязи" радостно рапортуют). К тому же, нещадно "рубятся бабки" перекупщиками пакетов и различными новыми "предложениями" по дозвону на свободную Украину.
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Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, пенсии, ОРДО, "Феникс"
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