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У боевиков "ДНР" в подразделениях на передовой "сумасшедший недокомплект"
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса") Александр Ходаковский признал огромные проблемы у боевиков "ДНР".
"Получил я вчера дополнительное впечатление по поводу положения дел в нашем министерстве обороны от очередного общения с непосредственными участниками войны. И у меня возникло ощущение, что наша война совершенно безхозная - нет у нее хозяина, и кто за нее отвечает - совершенно непонятно, - делится террорист. - Понятно со всей очевидностью, что те, кого я обычно называю младотурками, за нее не отвечают ну совершенно. Вот возьмите простой, казалось бы, вопрос: резервисты. Вы знаете, как сопровождается наша частичная мобилизация? Знаете, что для обмундирования резервистов действующие подразделения должны сдать форму, полученную в ...пятнадцатом году, которая за ними числится, но уже давно истлела на передовой? Знаете, что для прокорма резервистов действующие подразделения отчисляют десять процентов своего суточного довольствия? Знаете, что в подразделениях на передовой сумасшедший недокомплект, который резервистами пытаются закрыть, но ничего из этого не выходит? Перечень вопросов я мог бы задавать бесконечно..."
Напомним, что Ходаковкий грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса.
По словам Ходаковского, в "ДНР" из-за коррупции и системного воровства "местных властей" в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из "республики". А еще он признал, что украинская армия в плане технического вооружения переигрывает "армию ДНР" в разы и поведал, как готовилась война на Донбассе.
Также Ходаковский заявил, что "вполне согласен с той позицией, которую занимает Украина в адрес России".
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Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Ходаковский
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