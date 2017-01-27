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Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
Новые технологии изменили мир и расширили наши возможности для коммуникации, работы, развлечений и практически любой вещи, которую мы только можем себе вообразить. В частности, очень важную роль в нашей жизни играет беспроводной интернет, который предоставляет нам доступ ко множеству полезных инструментов.
Wi-fi стал незаменимой вещью в наших домах, на работе, в образовательных учреждениях и других местах, где важно поддерживать связь с окружающим миром.
К сожалению, у беспроводного интернета есть некоторые недостатки, о которых не знает большинство людей. В частности, он может негативно влиять на состояние нашего здоровья, пишет vrutmilife.com.
Хотя средства массовой информации сообщают об опасности радиации от мобильных телефонов и других электронных устройств, многие люди игнорируют эти предупреждения или все еще недостаточно осведомлены.
Эта технология используется человеком уже несколько десятилетий, но на самом деле требуется гораздо больше времени, чтобы понять, как она влияет на организм человека.
Было проведено уже несколько научных исследований, в которых проанализировано влияние электромагнитных волн на мозговую активность и нашу систему жизнеобеспечения. Есть основания предполагать, что беспроводной интернет и излучение от него могут вызывать рак и другие тяжелые заболевания.
В докладе с общественным доступом, известном под названием Bioiniciative, утверждается, что около двух тысяч международных исследований выявили связь между длительным воздействием электромагнитного излучения на организм и образованием опухолей.
Кроме того, это излучение может быть причиной продолжающихся головных болей, мигреней, гиперактивности и нарушений сна.
Люди, которые работают с этим типом оборудования, должны строго выполнять рекомендацию по снижению воздействия негативного эффекта радиации на организм.
Беспокойство возрастает из-за воздействия wi-fi сигнала на детей, организм которых особенно подвержен повреждениям, поскольку находится в процессе развития.
Задумавшись об этом, такие страны, как Великобритания, Франция и Швеция, начали убирать wi-fi роутеры из школ, музеев, библиотек и других общественных зон, чтобы снизить воздействие этой технологии на здоровье детей.
Чтобы снизить негативный эффект от воздействия wi-fi роутера, можно сделать следующее:
- Отключать роутер на ночь или когда его никто не использует.
- Если роутер находится на кухне или в спальне, попробуй переместить его в менее посещаемое место.
- Задумайся о проведении кабельной сети, даже телефонной. Беспроводной мобильный интернет намного комфортнее, но эффект от радиации наносит нашему здоровью много вреда.
- Используй мобильные телефоны и компьютеры только в определенное время. Не держи их в своей комнате.
- Больше времени проводи на свежем воздухе, выполняй физические упражнения и читай книги на бумаге, в не в цифровом формате.
К сожалению, пока невозможно узнать достоверно, когда мы подвергаемся радиации.
Кроме того, электромагнитное загрязнение в мире растет не по дням, а по часам, и мы все еще не знаем, каким будет его уровень через несколько лет.
В таких странах как США и Япония ученые уже пытаются разработать другой тип технологии, который не предполагает использование электромагнитых волн.
По предварительным оценкам, пришлось потратить около 30 лет, чтобы предупредить людей о влиянии, которое оказывают эти приборы на организм человека.
Каждый из нас может сократить воздействие вредных технологий на свой организм и организм близких людей.
Фото: vrutmilife.com/
Теги: Донбасс, здоровье, Интернет, Wi-Fi, враг
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