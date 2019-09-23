Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена 23.09.2019 14:15 В ноябре в Украине полноценно заработает служба образовательного обмудсмена. На это в бюджете заложено 2,3 млн гривен. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев будет заботиться о соблюдении прав ... подробнее →

Названы продукты, способствующие продлению жизни 23.09.2019 14:00 Важно употреблять пищу, богатую антиоксидантами. Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос . Речь ... подробнее →

В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО) 23.09.2019 13:50 На полигоне в Оренбургской области РФ во время десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76 разбились сразу две боевые машины пехоты, сообщает НВ . Инцидент произошел во время военных учений ... подробнее →