В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии17.10.2019 14:17
Так называемый «представительский центр ДНР» в Бельгии откроется 18 октября 2019 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства иностранных дел ... подробнее →
Цена на газ для украинцев снизится в октябре17.10.2019 14:05
Украинцы заплатят за газ в октябре меньше, чем в сентябре текущего года. Сообщается, что стоимость голубого топлива к концу нынешнего месяца упадет на 4,9 процента. Так, сейчас 1 тысяча кубов ... подробнее →
В Киеве «заминировали» суд перед началом заседания по Приватбанку17.10.2019 13:47
В Хозяйственный суд города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании. Именно в этом суде сегодня должно было состояться рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о возвращении ПриватБанка, ... подробнее →
Украинцам будут доплачивать за коррупционеров, отмазаться не выйдет: «до 12 миллионов»17.10.2019 13:35
Украинцы, которые не молчат о коррупции , будут получать денежное вознаграждение Как передает Politeka , соответствующий законопроект во втором чтении и в целом был сегодня утвержден ... подробнее →
Украина может лишь частично отказаться от реализации «формулы Штайнмайера» - эксперт17.10.2019 13:14
Тарас Загородний объяснил журналистам издания Главред, что Украина в сложившейся ситуации может лишь частично отказаться от реализации «формулы Штайнмайера». При этом эксперт добавил, что ... подробнее →
В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ17.10.2019 13:01
Сегодня так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ доставил в ОРДО 48 тысяч детских продуктовых наборов. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «министерства по ... подробнее →
Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле17.10.2019 12:51
Игрок «Ман Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение выйти за него замуж журналистке телеканалов «Футбол 1/2» Владе Седан, сообщает Tribuna.com . Зинченко ... подробнее →
Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз17.10.2019 12:40
Судьба «ПриватБанка» будет решена в зависимости от исхода «борьбы» между группировками, из которых состоит новая власть. Об этом в эксклюзивном комментарии ... подробнее →
«Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине17.10.2019 12:20
Вопрос повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума всегда был актуальным для большинства граждан украинского государства, ведь уровень жизни в Украине желает быть лучшим. Так, стало ... подробнее →
Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине17.10.2019 12:01
Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря. Согласно его прогнозу, в начале декабря ожидается минусовая температура. Однако, по ... подробнее →
Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться17.10.2019 11:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от ... подробнее →
Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире17.10.2019 11:30
Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, сообщает сайт #Буквы . Так, пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва, используя ... подробнее →
Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов17.10.2019 11:15
Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной ... подробнее →
Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб17.10.2019 11:00
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →
Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..17.10.2019 10:46
В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков? Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой ... подробнее →
Президент Турции Реджеп Эрдоган срочно летит к Путину: войска переброшены, подробности17.10.2019 10:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Reuters . ... подробнее →
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