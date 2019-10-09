В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака

09.10.2019 14:30

Кто не мечтает о внезапном выигрыше в лотерею, неожиданной прибыли или ценном подарке? Зарабатывание денег требует серьезных усилий и большого количества времени.

Можно выбиться из последних сил, но не получить ожидаемый уровень дохода. Это может повергнуть человека в депрессию и заставить его опустить руки. =Астрологи считают, что в октябре для представителей трех знаков неблагоприятная денежная ситуация сможет, наконец, выправиться.

Внезапная финансовая удача посетит этих людей. Без особых усилий они смогут, наконец, ощутить себя состоятельными людьми.

Самое приятное, что это случится без особых усилий, как бы само собой. Стоит считать это подарком судьбы и не забыть поблагодарить высшие силы за столь щедрый дар.

Близнецы

Близнецы ощутят себя настоящими баловнями судьбы. Все их мечты в октябре будут сбываться даже в большей степени, чем они задумывали. Денежная удача будет сопровождать их с середины месяца. Для того чтобы денежный поток не иссяк, а пополнился, Близнецам следует избегать неразумных трат, а вложить средства в собственное развитие.

Инвестиции в повышение профессионального уровня или в освоение новой профессии очень скоро многократно окупятся и позволят заработать большое количество денег.

Стрелец

Стрельцы не привыкли получать от судьбы подарки. Все, что они имеют, они добились сами. Все материальные блага Стрельцы получают благодаря собственному упорству и трудолюбию.

Поэтому в октябре велик риск того, что Стрельцы воспримут щедрый дар как некий подвох. Звезды советуют им довериться судьбе и принять ее дар с благодарностью. Стрельцы могут получить щедрый подарок от близких родственников.

Такой подарок следует обязательно принять, не забыв искренне поблагодарить дарителей. Это позволит не копить эмоциональные долги и не чувствовать себя обязанным, а с удовольствием и пользой распорядиться полученным.

Рыбы

Для Рыб октябрь откроет период небывалой денежной удачи. Фортуна повернется к ним лицом. Сейчас как никогда будет велик шанс выигрыша в лотерею или в азартную игру.

Даже рискованные инвестиции и вложения средств окажутся вдруг прибыльными, несмотря на сомнения и предостережения окружающих.

Скорее всего это будет происходить из-за обостренной интуиции Рыб, позволяющей им безошибочно чувствовать прибыльные направления. Для Рыб в этот период важно доверять своему внутреннему чувству, тогда оно сослужит им добрую службу. Что касается траты полученных средств, то Рыбы могут не ограничивать себя.

Любые покупки, совершенные в конце октября, будут долгое время радовать своим качеством. Особенно удачными будут покупки любой бытовой техники и товаров для дома.

Источник: https://from-ua.com