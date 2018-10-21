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Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье
Исследователи американского университета определили, что есть привычка, которая может погубить наше зрение
Ученые из университета Толедо провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что долгое «залипание» в экран смартфона может привести к потере зрения или увеличить риски, пишет Знай.юа.
Все дело в том, что телефоны могут излучать голубой свет, который пагубно влияет на клетчатку глаза. Этот свет может спровоцировать появление токсичных молекул и может обладать короткой длиной волны, способной повредить сетчатку.
Если каждый день по несколько часов смотреть на экран гаджета, есть все шансы, что ваше зрение начнет снижаться. Этот показатель еще раз подчеркивает, что длительное использование смартфона на протяжении дня влечет пагубные последствия.
«Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлить у пациентов макулярную дегенерацию», – отмечают специалисты.
К таким выводам о потере зрения исследователи пришли после того, как были проведены эксперименты. Отметим, что клетки фоторецепторов глаз не восстанавливаются. Поэтому врачи и ученые советуют отказаться от этой привычки, чтобы сохранить зрение.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, здоровье, зрение, опасность, мобильный телефон
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