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Ходаковского злит пиар от Захарченко и Пасечника
Бывший "глава" "Совета безопасности" пророссийской группировки "ДНР" Александр Ходаковский, являющийся главным оппозиционером по отношении к главарю "республики" Александру Захарченко, прокомментировал недавнее подписание "Протокола о намерениях создания единого таможенного пространства между ДНР и ЛНР".
Напомним, что соответствующий "документ" подписали 31 января главарь "ДНР" Александр Захарченко и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Захарченко тогда заявил, что это подписание начинает "новый этап развития наших республик", "позволит нам более плотно сотрудничать в плане экономики", "покажет нашим врагам – мы едины и непобедимы".
Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса") на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев, пишет по этому поводу: "Не понимает простой и внятной необходимости слияния ДНР и ЛНР только тот, кто до сих пор видит нас в составе Украины. Всем остальным должна быть предельно понятна эта насущная необходимость. И когда я читаю про подписание каких-то там меморандумов о налаживании сотрудничества между двумя республиками в каких-то сферах, я испытываю недоумение. Единственное, что я могу приветствовать - это создание совместной комиссии по разработке плана-программы слияния. Всё остальное - пустой и кратковременный по эффекту пиар, который демонстрирует, что главный шаг откладывается на неопределенное время. А это злит".
По словам террориста, вместо "республик" крайне необходимо "единое пространство вопреки частным меркантильным интересам". "Мы не можем жить без динамики - стояние на месте есть медленная смерть", - уверен Ходаковский.
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Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Ходаковский, Пасечник
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